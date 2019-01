Antwerpenaren krijgen op voorhand inzicht in ontwerpbesluiten BJS

22 januari 2019

17u04 0

In Antwerpen krijgen burgers voortaan al voor de zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn inkijk in de agenda en de ontwerpbesluiten die besproken zullen worden. De stad wil daarmee de transparantie en de betrokkenheid van de burger verhogen.

De raadscommissies, de gemeenteraad en aansluitend de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbare vergaderingen. Iedereen die dat wil, kan deze vergaderingen in Antwerpen bijwonen in het Bernarduscentrum, waar de zittingen plaatsvinden tijdens de renovatie van het stadhuis. De zittingen zijn ook live te beluisteren via de website van de stad.

Tot nu toe werden de effectieve besluiten pas online gepubliceerd na de zitting, maar daar komt nu verandering in. De openbare ontwerpbesluiten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn vanaf nu ook al een week voor de zitting te lezen via de stedelijke website. Op die manier weet iedereen vooraf welke punten er op de agenda zullen komen, en kunnen burgers op basis daarvan ook beslissen om voor bepaalde onderwerpen live mee te luisteren of de raden bij te wonen.

Voor de zitting zijn de openbare ontwerpbesluiten te vinden via https://ebesluit.antwerpen.be.

