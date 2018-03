Antwerpenaren dromen van medailles op WK Acrogym 24 maart 2018

02u43 0 Antwerpen Prachtige kijksport, atletisch veeleisend én sterke landgenoten: je verwacht dat acrogym véél media-aandacht krijgt. Maar voorlopig is die mooie sport - helaas niet olympisch - minder groot dan de artistieke gymnastiek. Van 13 tot 15 april mikken vier Antwerpenaren op een medaille op het WK in de Lotto Arena.

Dertig clubs met 12.000 leden: de basis is er wel in de Antwerpse acrobatische gymnastiek. Ook met de professionele omkadering zit het snor. België grossiert in medailles op Europese kampioenschappen en wereldbekers.





Goud

Eén van de blikvangers is Bram Röttger (18), aangesloten bij Volharding Boom. Met de 14-jarige, vederlichte, Marte Snoeck uit Nazareth turnde hij zich vorig jaar naar tweemaal goud op het EK voor juniores. "Bij de seniores wordt een medaille niet evident, maar we maken kans. Een finale is het minimum."





Bram en Marte trainen, hou je vast, 28 uur per week. "Kracht, elegantie, dansen: je moet het allemaal beheersen." En vertrouwen, vooral Marte dan: zij is degene die hoog in de lucht wordt geworpen.





Bij het mannenpaar is Robin Casse (18), aangesloten bij VGL Niel, de sterke bink van dienst. Met Kilian Goffaux pakte hij al EK-goud. "Jammer dat onze sport wat weinig aandacht krijgt. Je verdient er niets mee, maar voor de sportieve eer vlieg ik er elke dag weer in." Twee andere mannen uit de regio zijn Noam Patel (STB Berchem) die aantreedt in het kwartet mannen en Ben Goedons (Klimop RT Merksem), die zijn kans gaat in het gemengd paar.





Alle info over het WK: www.acrobatics2018.com/nl (PHT)