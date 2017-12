Antwerpenaars in het buitenland 02u32 0

Funso Ojo was hersteld en stond in de basis bij Scunthorpe dat meteen ook weer won van Southend United met 3-1. Senna Miangue bleef op de bank bij Cagliari dat met 0-1 verloor van Fiorentina. Marvin Peersman en Cambuur gingen met 3-0 de boot in bij Helmond Sport. Peersman werd bij het ingaan van de toegevoegde tijd uitgesloten met een tweede gele kaart. Jorn Vancamp mocht bij een 3-1-achterstand invallen in De Kuip, maar in de slotminuten diepte Feyenoord de score nog uit tegen Roda tot 5-1. (KDMM)