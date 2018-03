Antwerpenaar heeft minder te klagen 20 maart 2018

Ombudsvrouw Karla Blomme werkte vorig jaar 1.992 klachten af. Dat zijn er ruim 200 minder dan in 2016. Dat is onder meer te danken aan een betere begeleiding aan de stedelijke loketten. De lage-emissiezone was dan weer nieuw in de klachten.





De ombudsdienst bestaat inmiddels 27 jaar. De neutraliteit is de belangrijkste troef. Maar aan de bekendheid dient nog gesleuteld. "Veertigplussers met de Belgische nationaliteit kennen ons het best, jongere gezinnen en allochtonen komen veel minder tot bij ons", zegt Blomme, die inmiddels twaalf jaar ombudsvrouw is en haar rapport maandag aan de gemeenteraad voorlegde.





De ombudsvrouw komt pas in beeld als de klagers uitgepraat zijn met de stad. In 2017 behandelden de stedelijke diensten, politie, brandweer, huisvestingsmaatschappijen, Zorgbedrijf en OCMW alles samen 122.073 meldingen. De helft daarvan - en dat is een constante door de jaren heen - gaat over zwerfvuil en sluikstort.





Van de 1.992 klachten die de ombudsvrouw met haar medewerkers behandelde, nam ze er zelf 1.163 op als dossier. "Een klassieker blijft een fout gebruik van fietsendeelsysteem Velo. Mensen plaatsen de fietsen soms niet correct terug en riskeren dan een boete van 150 euro. De stad stuurt nu wél een sms naar de ontlener als die al meer dan twee uur een fiets in gebruik heeft. De aanvraag van tijdelijke parkeerverbodsborden - en het toezicht erop - is nog zo'n blijver. Wat ook beter zou kunnen? Een voorbeeld: als mensen problemen hebben met een stedenbouwkundige vergunning, willen ze ook de betrokken ambtenaar zien. Persoonlijk contact kan erg belangrijk zijn." (PHT)