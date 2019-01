Antwerpenaar David Ngyah wint talentenjacht De Nieuwe Lichting Dieter Lizen

18u54 0 Antwerpen Via een Facebooklive evenement in Malmédy heeft Studio Brussel zonet de drie winnaars van haar talentenjacht De Nieuwe Lichting bekendgemaakt. Antwerpenaar David Ngyah behoort net als Mooneye en Tessa Dixon tot het selecte kransje eindwinnaars.

De eenentwintigjarige Ngyah wint niet enkel airplay en aandacht op Studio Brussel, maar ook studiotijd in DAFT Studios in Malmédy, een van de mooiste en modernste studio’s van het land. Hij krijgt ook een cheque voor muziekmateriaal bij Keymusic.

Zijn winnende nummer ‘Stages’ klinkt als een enorm soulvol hiphopnummer. “Stages gaat sowieso over liefde”, zegt David. “Over een tijdlijn maken van verschillende stages in je leven. Ik probeer er ook een punt mee te maken voor een bepaald meisje... ze weet zelf wel wat ik bedoel.” Hij omschrijft zijn muziek zelf als “een mix van invloeden uit de jaren 70, gecombineerd met blues, soul en hiphop”. “David heeft een heel goede vibe. Het nummer deed ons denken aan d’Angelo”, zegt jurylid Flip Kowlier. “Hij heeft daar goed naar geluisterd, maar je hoort ook echt wel een eigen stem en dat is cool.” Je kan Ngyah ook kennen van Blackwave want hij is een van de markantste stemmen op ‘Elusive’, een dikke radiohit.

De talentenjacht van Studio Brussel betekende voor bands als Equal Idiots, Brihang en Tamino de start van hun muzikale carrière. Dit jaar schreven bijna 1.000 jonge beloftevolle artiesten zich in voor De Nieuwe Lichting. Daaruit selecteerde een jury bestaande uit Flip Kowlier (’t Hof van Commerce), Jan Paternoster (Black Box Revelation), Jeroen De Pessemier (The Subs), Michael Ilegems (Knack Focus) en juryvoorzitster Kirsten Lemaire negen finalisten. De luisteraars bepaalden via een stemming welke drie uiteindelijk De Nieuwe Lichting werden.