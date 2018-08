Antwerpenaar beschoten in Marbella 27 augustus 2018

Antwerpenaar Brahim A. is aan een nachtclub in Marbella gewond geraakt bij een schietpartij. De feiten deden zich al voor begin augustus maar raakten nu pas bekend. Brahim A. duikt geregeld op in grote Antwerpse drugszaken maar de man woont al een tijd in Marbella. Eén van zijn broers zit ook vast in het dossier van de drugsbende, de Mixers. Brahim A. wordt ook opgespoord in dat onderzoek. De schietpartij zou dus een afrekening geweest kunnen zijn maar de advocaat van Brahim A., meester Kris Luyckx, ontkent. Het zou eerder om een ruzie in de nachtclub gaan die ontaardde in een schietpartij buiten, waar Brahim A. een onschuldig slachtoffer van werd. De man liep enkel een schampschot op.