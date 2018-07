Antwerpenaar bedwingt Killer Mountain NIELS JESPERS BEKLIMT ZONDER EXTRA ZUURSTOF 8.126 M HOGE NANGA PARBAT DIETER LIZEN

14 juli 2018

02u24 0 Antwerpen Zonder extra zuurstof of hulp van sjerpa's haalde Antwerpenaar Niels Jespers maandag 9 juli de top van de Nanga Parbat in Pakistan. De berg is één van de 14 toppen boven de 8.000 meter en staat bekend als Killer Mountain die al tientallen klimmers het leven kostte.

De Nanga Parbat, een gigantische massa rotsen en sneeuw, rijst 8.126 meter hoog op boven de Pakistaanse weilanden. In het Hindi staat Nanga Parbat voor 'Naakte Berg' maar de meeste klimmers kennen hem als de Killer Mountain ('de Moordberg'). Al in 1895 liep de eerste poging naar de top dodelijk af voor de Engelsman AF Mummery. Meer dan 30 onfortuinlijke collega's zouden er de dood vinden, de meesten voor of kort na de eerste beklimming door Hermann Buhl in 1953.





Ervaring in de Andes

Al op 6 juni kwam Niels aan in het basiskamp aan de voet van Nanga Parbat, op 4.200 meter. "Ik had me natuurlijk goed voorbereid op dit avontuur", zegt Niels. "Ik had al jaren ervaring in de Andes. Daarnaast bracht ik voor het basiskamp al drie weken door in Pakistan om te klimmen op toppen boven de 6.000 meter. Eens in het basiskamp is het een proces van kampen opbouwen, de route beveiligen met vaste touwen en vooral van wennen aan het zuurstoftekort op grote hoogte."





"Fysiek was het een zeer zware beproeving", zegt Niels. "Op 22 juni kwam ik met een rugzak van 28 kilo toe in kamp 2, een dag waarop je 1.200 meter moet stijgen met een helling erbij van 45 graden en aan het einde een stuk van 100 meter verticale rots. Bovendien was het weer uitzonderlijk slecht. Mijn vingers kregen het zwaar te verduren en vertoonden lichte vrieswonden."





Sneeuwstorm

Pas op 2 juli was het weer goed genoeg en besloot Niels samen met een groep Koreanen en twee Iraniërs om een toppoging te doen. "Door een onverwachte sneeuwstorm moest ik echter opnieuw wachten. Na zeven nachten in de opeenvolgende kampen kon ik eindelijk op 8 juli vanuit kamp 4 op 7.000 meter finaal naar de top, een klim van nog 1.000 meter. Die beklimming leek echt eindeloos lang te duren, ook door het zuurstoftekort. 15 uur later bereikte ik, samen met de Iraniër Ali Riza, de top om 10u 's morgens. Het was echt een droom die na anderhalf jaar planning in vervulling ging."





Voor een nieuwe klim boven de 8.000 meter is het nog wat vroeg, maar Niels droomt nu al wel van de 8.611 meter hoge K2. "Dat blijft voor de meeste klimmers de heilige graal. Maar voorlopig droom ik nog niet hardop, ik wil mijn moeder niet ongerust maken!"