Antwerpenaar (60) vrijgelaten uit Filipijnse cel 02u45 0

De 60-jarige Antwerpenaar Koen V.d.B. is terug op vrije voeten. Op tweede kerstdag werd hij in de Filipijnen in een politiecel gestopt op verdenking van kinderhandel omdat hij aan een bushalte in het bijzijn van kinderen vertoefde van wie hij geen familie is. Dat is bij wet verboden in dat land. Na een borgsom van ongeveer 2.500 euro mocht V.d.B deze week weer beschikken. "De mensenhandel is officieel weerlegd", reageert de Antwerpenaar opgelucht. "Op 3 februari moet ik opnieuw voorkomen voor kindermisbruik maar daar is ook niks van aan dus ze kunnen mij niks maken. Ik zal wel nog enkele weken op de Filipijnen moeten blijven. Het was de langste week van mijn leven, het verhaal is nog niet afgelopen maar het ziet er wel naar uit dat alles terug goed komt. Misschien schrijf ik ooit een boek over mijn ervaringen in dit land." (BSB)