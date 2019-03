Antwerpen zet eerste stadsmarinier in op het Kiel philippe truyts

01 maart 2019

17u28 0 Antwerpen De eerste Antwerpse stadsmarinier zal wellicht nog dit jaar aan de slag kunnen op het Kiel, zo deelde het college vrijdag mee. Stadsmariniers zijn een soort ‘superambtenaren’ die de veiligheid en leefbaarheid van een wijk verbeteren. Antwerpen haalde de mosterd in de Nederlandse havenstad Rotterdam. Daar hebben ze er al acht.

Stadsmariniers werken samen met de al bestaande partners in de wijken, zoals de politie, de buurtregisseurs, middenveldorganisaties, verenigingen, huisvestingsmaatschappijen, scholen en ondernemers. “In sommige wijken zijn de stadsmariniers noodzakelijk om overlast en criminaliteit aan te pakken”’, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA), die deze mensen aanstuurt. “We geven hen het mandaat om mensen en diensten te activeren. Doel: snel en gericht de wijk leefbaarder en veiliger maken.”

In Rotterdam is zestien jaar geleden al gestart met stadsmariniers. Met als principe: de beste mensen zet je in op de slechtste plekken. Ook in Antwerpen zullen ze bevoegd zijn om oplossingen door te duwen.

Het Kiel is een aandachtswijk in de stad. Voormalig Onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld) rolde er A’REA 2020’ uit, een project dat kinderen meer ontwikkelingskansen wil geven. Niet onlogisch dus dat de eerste stadsmarinier hier zal beginnen. “Na een positieve evaluatie komen ook andere wijken in aanmerking”, besluit De Wever.