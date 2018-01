Antwerpen zet 2018 in met Winter-BBQ 02u43 0

Zondag trakteert het stadsbestuur de Antwerpenaars op een Winter-BBQ om het nieuwe jaar goed in te zetten. Tussen 12 uur en 16 uur is iedereen welkom op de Scheldekaaien ter hoogte van de voetgangerstunnel. Iedereen krijgt één eetbonnetje en twee drankbonnetjes waarmee ze terechtkunnen aan diverse kraampjes: soep, pizza, barbecueburgers, pannenkoeken en diverse dranken van smoothies tot streekbieren en frisdrank. Voor de kinderen is er animatie voorzien in het teken van diamant met onder andere glittertatoeages. Met de Winter-BBQ wordt Winter in Antwerpen in schoonheid afgesloten. Diezelfde dag vindt ook de laatste familiezondag plaats. De ijspiste gaat dan een uurtje vroeger open voor families en 's middags mogen kinderen gratis op het reuzenrad. Alle bezoekers kunnen in de namiddag een schattige sneeuwman ontmoeten. (ADA)