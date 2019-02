Antwerpen vormt decor voor Franse thrillerreeks ADA

08 februari 2019

15u35 0 Antwerpen Binnenkort strijkt er opnieuw een internationale filmploeg neer in Antwerpen. Dit keer voor de Franse thrillerreeks Moloch. Hoofdacteurs zijn de Belg Olivier Gourmet en de Française Marine Vacth.

In de spannende reeks ‘Moloch’ vinden heel wat mysterieuze gebeurtenissen plaats. Zoals mensen die plots verbranden in straten of op de tram. Een beginnend journaliste wil koste wat het kost achterhalen wat er aan de hand is. Tijdens haar onderzoek leert ze een psychiater met een duister verleden kennen.

De mannelijke hoofdrol is voor landgenoot Olivier Gourmet, die al in heel wat films meespeelde en een van de vaste acteurs is van de broers Dardenne. De opnameperiode loopt van 5 maart tot en met 20 mei. Er zullen in totaal tien draaidagen zijn in Antwerpen, met een filmploeg van ongeveer 60 medewerkers. De opnames gebeuren onder meer in het skatepark in Park Spoor Noord, op de wandeldijk van Linkeroever, in club Vaag aan de Rijnkaai, in een metrostation en op het Eilandje.

De afgelopen jaren kreeg de stad telkens rond de 350 aanvragen om te filmen. Vorig jaar waren die goed voor in totaal 1.168 draaidagen.