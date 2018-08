Antwerpen voorbeeld voor Londen en Tokio 06 augustus 2018

Voor het vijfde jaar op rij organiseert de provincie Antwerpen een groepsaankoop zonnepanelen. En met succes, want dankzij de groepsaankopen kwamen er maar liefst 10.151 installaties bij in de provincie Antwerpen. Het aandeel van de installaties op het geheel is aanzienlijk, één op zeven installaties werd gerealiseerd via de groepsaankoop. In de hele provincie is de groepsaankoop zelfs verantwoordelijk voor de helft van de zonnepanelen na de subsidiestop in 2013. In het buitenland wordt er met grote ogen gekeken naar de provincie Antwerpen. Steden als Londen en Tokio kwamen bij de provincie langs voor inspiratie en startten ondertussen ook met een eigen groepsaankoop zonnepanelen. Ondertussen staat de teller van de huidige provinciale groepsaankoop op 10.919 geïnteresseerden. Inschrijven voor de groepsaankoop kan nog tot en met morgen via www.samengaanwegroener.be (NBA)