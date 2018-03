Antwerpen voert betaalparkeren in buiten ring 12 maart 2018

Om de parkeerdruk in woonwijken te doen afnemen, breidt de stad Antwerpen vanaf 1 januari 2019 het bewonersparkeren uit naar de stadswijken buiten de Singel, van aan het Sportpaleis in Deurne tot net voor het Middelheimpark en op het Kiel.





Volgens schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) kan dat de parkeerdruk doen afnemen. Bezoekers zullen voortaan moeten betalen of de parkeerschijf leggen. Bewoners kunnen per adres tot twee gratis bewonerskaarten ontvangen. "Hopelijk leidt het uitbreiden van het bewonersparkeren bezoekers meer naar park-and-rides, waarna ze hun weg met een Velo of het openbaar vervoer kunnen voortzetten."





De nieuwe zone met bewonersparkeren buiten de Singel (gele zone) is betalend voor niet-bewoners, van maandag tot vrijdag van 9 tot 19 uur. Per uur betaalt u 0,50 euro of 2,70 euro voor een dagticket.





In de buurt van evenementenlocaties, zoals het Sportpaleis en Antwerp Expo, en ziekenhuizen zoals Sint-Augustinus en ZNA Middelheim (blauwe zone) mogen bestuurders maximaal twee uur parkeren met een parkeerschijf.





Het schepencollege neemt volgende week een beslissing over het dossier. (BJS)