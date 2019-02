Antwerpen viert visionair en stadsarchitect Gilbert van Schoonbeke met nieuw bier ADA

26 februari 2019

13u11 0 Antwerpen Dat de Antwerpenaar graag feest, is al langer geweten. Dat de Antwerpenaar ook trots is op zijn geschiedenis is ook geen geheim. Na het Rubensjaar en het Barokjaar maakt de stad zich daarom op voor een nieuw feestjaar. Deze keer staat stadsontwikkelaar Gilbert van Schoonbeke (1519-1556) centraal. “De kans dat iemand weet wie die man is en waarom die zo belangrijk is, is klein. Net daarom moeten we van Schoonbeke vieren,” vertelt burgemeester Bart De Wever. In maart wordt alvast een Gilbert-bier voorgesteld.

Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat urbanist en stadsontwikkelaar Gilbert Van Schoonbeke geboren werd. Hij bepaalde het gezicht van Antwerpen in de Gouden zestiende eeuw in belangrijke mate. Het huidige Eilandje, het Brouwershuis en verschillende straten en pleinen werden ontwikkeld op initiatief van Gilbert van Schoonbeke. Hij voltooide een groot deel van de Spaanse Omwalling, die tot ver in de negentiende eeuw de ontwikkeling van de stad bepaalde, zorgde voor het rechttrekken van straten, bouwde huizen en openbare gebouwen, breidde het stadsgebied en de haven uit en creëerde een industrieel kwartier. De bekendste gebouwen die daarbij opgericht werden, waren het Tapissierspand (waar vandaag de Bourlaschouwburg staat, nvdr), de Stadswaag en het Waterhuis, dat vandaag bekend staat als het Brouwershuis. Dit laatste is overigens het enige gebouw in opdracht van Gilbert van Schoonbeke dat vandaag nog te zien is. Deze verwezenlijkingen werden in korte tijd gerealiseerd, want van Schoonbeke overleed onverwacht op 37-jarige leeftijd.

“Als vrienden van het Brouwershuis hebben we al jaren een fascinatie voor alles wat van Schoonbeke voor deze stad heeft betekend en voor het Brouwershuis in het bijzonder. Dit Brouwershuis is het enige gebouw dat nog overeind staat en is mee verantwoordelijk voor de groei van de bierproductie. We willen Gilberts vijfhonderdste verjaardag dan ook vieren en hopen dat iedereen na dit jaar weet wat van Schoonbeke voor Antwerpen betekend heeft,” vertelt voorzitter Wilfried Patroons van de Vrienden van het Brouwershuis:

Evenementen

Op 14 maart wordt al het Gilbert-bier gelanceerd. Later dit jaar komt er een boek over van Schoonbeke, een tentoonstelling en een stadswandeling die je meeneemt naar belangrijke plekken in het leven van de stadsontwikkelaar. Meer info op www.antwerpen.be/vanschoonbeke.