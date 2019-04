Antwerpen viert 75 jaar bevrijding met Bevrijdingsfeesten ‘extra large’: spektakel op de weg, in de lucht en op het water BJS

17 april 2019

17u05 1 Antwerpen Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Antwerpen van de Duitse bezetter werd bevrijd. De organisatie van de Bevrijdingsfeesten spaart dit jaar daarom kosten noch moeite. In het weekend van 7 en 8 september is het in de Scheldestad genieten van onder meer een militaire colonne, een ‘parade of sail’ én een vliegshow.

Eerst een streepje geschiedenis. Op 6 juni 1944 landden de geallieerde troepen op de stranden van Normandië in Noord-Frankrijk. Daarmee begon de bevrijdingsstrijd op het Europese vasteland. De geallieerde soldaten rukten daarna snel op en trokken op 1 september de Belgische grens over.

Enkele dagen later konden Engelse tanks de Rupel oversteken in Boom: de bevrijding van Antwerpen was een kwestie van uren, want de Duitse soldaten hadden zich al voorbij het Albertkanaal ingegraven. Op 4 september 1944 was de Antwerpse binnenstad bevrijd.

V-bommen

Begin oktober kwam ook het Antwerps havengebied onder controle van de geallieerden. Het groot strategisch belang van de haven had de Duitse legerleiding ook begrepen: Antwerpen en de haven moesten daarom heroverd, of zelfs vernietigd worden. Nazi-Duitsland nam daarom een nieuw wapen in gebruik waarmee het Antwerpen vanop grote afstand kon bestoken: de V-bommen.

Op 7 oktober 1944 stortte een eerste bom richting Antwerpen verkeerdelijk neer in Brasschaat. De inslag betekende voor de Scheldestad het begin van een donkere periode die nog tot in maart 1945 zou duren en waarbij in het hele Antwerpse arrondissement meer dan 4.200 doden en bijna 7.000 gewonden vielen.

Het zal in september van dit jaar 75 jaar geleden zijn dat Antwerpen bevrijd werd. Naar aanleiding van de herdenking organiseert de stad heel wat initiatieven, zowel in 2019 als de komende jaren. Maar hét hoogtepunt worden ongetwijfeld de Bevrijdingsdagen op zaterdag 7 en zondag 8 september. Het ambitieuze programma is woensdagochtend in het Stampe & Vertongen Museum aan de luchthaven van Deurne voorgesteld.

Militaire colonne

Voor het grote publiek is zaterdag 7 september dé dag bij uitstek. Dan trekt vanuit Boom een grote militaire colonne van historische legervoertuigen zoals Sherman-tanks en meer hedendaagse exemplaren via de A12 de stad binnen. De stoet eindigt aan de Scheldekaaien, waar de voertuigen opgesteld worden.

Later die namiddag glijden op de Schelde historische én hedendaagse schepen langs in een ‘parade of sail’. Aansluitend passeren boven de Schelde een hele reeks historische vliegtuigen. Het gaat voornamelijk om vliegtuigtypes die in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelden. Nog niet alle toestellen zijn definitief toegezegd, maar onder andere Britse Spitfires, een Bristol en een Hurricane, een Duitse Messerschmitt en een aantal Russische en Amerikaanse toestellen behoren tot de mogelijkheden.

Retrokermis

Op de Scheldekaaien is het hele weekend een ‘Bevrijdingsdorp’ op gesteld. Het publiek vindt daar een beleefparcours, een nagebouwd kampement over het leven van oorlogssoldaten, een retrokermis en catering met oude gerechten.

Bijzonder dit jaar is de expo “Vreugde en verdriet, Antwerpen bevrijd” die op 6 september in het Felixarchief opent. “De tijdelijke expo vormt de aanzet tot wat later een permanente museale opstelling in het MAS wordt”, weet burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Antwerpen maakt ook werk van herinneringseducatie op school, een betere ruimtelijke, fysieke markering van het oorlogsverleden en last but not least tegen 2024 een monument met de namen van alle oorlogsslachtoffers uit Antwerpen of die in Antwerpen zijn gevallen.”