Antwerpen telt meer inwoners mét dan zónder migratieachtergrond Redactie

25 februari 2019

08u04

De stad Antwerpen telt meer inwoners met een migratieachtergrond dan autochtone inwoners. En dat is voor het eerst, meldt vrtnws. Dat blijkt uit gegevens van de Stadsmonitor, die maatschappelijke evoluties in Vlaamse steden in kaart brengt.

Momenteel is 49,9 procent van de Antwerpenaren autochtoon, en dus heeft meer dan de helft van de bevolking daar een migratieachtergrond. vrtnws weet dat vooral mensen van Noord-Afrikaanse, Aziatische en West-Europese afkomst deel uitmaken van die groep.

Die demografische evolutie zet zich door omdat er onder de allochtone bevolking meer kinderen worden geboren. 3 op 4 kinderen tot 10 jaar zijn in Antwerpen van allochtone afkomst, een cijfer dat in bepaalde wijken nog hoger ligt.

Stadsburgerschap

In het Radio 1-programma De Ochtend zegt Antwerps schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a): “Ik schrik hier niet van. “Je ziet de hele wereld in Antwerpen, en we moeten daar leren mee omgaan.”

Meeuws vindt het te kort door de bocht om over ‘de’ persoon met een migratieachtergrond te praten. Daarvoor zijn de nationaliteiten, religieuze overtuigingen,... te divers, zegt hij. Wat al die mensen wel verenigt: het zijn allemaal Antwerpenaren. “Het gaat over stadsburgerschap. Als je die waarden deelt, hoor je erbij”, zegt hij nog.

In Antwerpen wonden nu ruim 572.000 mensen, verwacht wordt dat er de komende jaren 10.000 tot 30.000 bij komen.