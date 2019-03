Antwerpen telde vorig jaar meer dan 4.300 inburgeraars philippe truyts

15 maart 2019

20u30 0 Antwerpen Het inburgeringsprogramma draait op volle toeren in Antwerpen. Meer dan 4.300 nieuwkomers hebben het vorig jaar met succes gevolgd en verdienden een inburgeringsattest. Een aantal van hen werd vrijdag door bevoegd schepen Jinnih Beels (sp.a) in de bloemen gezet in het Felix Pakhuis.

Tijdens het traject bij Atlas Antwerpen krijgen de inburgeraars lessen Nederlands en maatschappelijke integratie. In 2018 vestigden zich 7.720 nieuwkomers in Antwerpen. Bijna 60 procent, 4.567 mensen, tekenden een eerste inburgeringscontract. Ze kwamen uit de EU (vooral Polen, Roemenië en Bulgarije) en uit niet-EU-landen als Marokko, Afghanistan, Irak, Syrië en Turkije.

Twee inburgeraars hielden een korte speech. Bahram Ayubi is een Afghaanse jongen van 19 jaar die opgroeide in Iran. Hij studeert nu bij Toekomstonderwijs en deelt zijn woonst met Antwerpse jongeren via het cohousingproject Curant. Belinda Boateng (23) komt uit Ghana. Net als Bayram volgde ze een cursus maatschappelijke oriëntatie. Momenteel volgt ze een opleiding Sociaal Werk. Ze liep stage bij Atlas.