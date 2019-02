Antwerpen stapt in project voor fietsparkeerplatform BJS

15 februari 2019

17u30 0 Antwerpen Het Antwerpse schepencollege heeft het charter van het project VeloPark.be goedgekeurd. De stad engageert zich zo om gegevens van fietsenstallingen als open data beschikbaar te stellen en mee te werken aan de verdere ontwikkeling van een fietsparkeerplatform.

In 2018 lanceerden de minister van Digitale Agenda Alexander De Croo en de minister van Mobiliteit François Bellot de ‘Smart Mobility Call’. Fietsberaad Vlaanderen diende naar aanleiding hiervan een project in om een fietsparkeerplatform te realiseren. De stad Antwerpen zei op 20 juli 2018 al toe om dit project te ondersteunen indien het geselecteerd zou worden. Ongeveer een maand later werd die selectie bevestigd.

Na de selectie werkte Fietsberaad Vlaanderen met de steden Antwerpen, Gent en Leuven verder aan een open data standaard voor fietsparkeren. Het project kreeg de naam VeloPark.be. Het doel is om tegen oktober 2019 open data rond fietsenstallingen te publiceren en te delen met mobiliteitsplatformen. De ‘open data standaard’ die ontwikkeld wordt, laat steden en gemeenten toe de gegevens op hun eigen website te publiceren. VeloPark.be verzamelt de data zelfstandig, bundelt ze en stelt ze opnieuw ter beschikking.