Antwerpen schenkt bronzen klok aan Sint-Petersburg

07 december 2018

18u33 0 Antwerpen Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de vriendschapsband tussen de steden Sint-Petersburg en Antwerpen besliste het college om samen met het Havenbedrijf een bronzen klok te schenken voor de mobiele beiaard van de universiteit van Sint-Petersburg.

De klok is meer dan een origineel geschenk. De namen van Antwerpen en Sint-Petersburg zullen er in vereeuwigd worden. De bronzen klok die nu gegoten wordt, krijgt het opschrift “VAN ANTWERPEN AAN SINT-PETERSBURG”.

Dit initiatief van de stad Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen kwam tot stand in samenwerking met Jo Haazen, emeritus stadsbeiaardier van Antwerpen en Mechelen, ere-directeur Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ en professor aan de staatsuniversiteit van Sint-Petersburg.

In 2001 werd in het hart van de stad Sint-Petersburg, in de toren van de Petrus en Paulus kathedraal, een Vlaamse beiaard opgericht. De beiaard weerklinkt er dagelijks als uitdrager van één aspect van de Vlaamse cultuur. Dankzij het succes en de grote weerklank van dit project opende de staatsuniversiteit van Sint-Petersburg in 2006 een ‘Faculteit voor Kunst’ met een afdeling voor orgel, klavecimbel en beiaard voor kandidaten bachelors en masters, waar bijzondere aandacht wordt besteed aan muziek van de Vlaamse meesters.