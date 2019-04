Antwerpen Proeft pakt uit met 35 restaurants en 80 gerechten philippe truyts

01 april 2019

14u32 3 Antwerpen Tweesterrenchef Nick Bril van The Jane wordt twee jaar ambassadeur van Antwerpen Proeft. Het culinair festival in de Antwerpse Waagnatie serveert van 1 tot 5 mei (niet op 2 mei) tachtig gerechten van 35 toprestaurants. Verder zijn er onder meer ‘burn-outs’ voor Grillmasters en een heleboel kookdemo’s. Dat raakte bekend op een persconferentie in de PIVA.

Antwerpen Proeft is toe aan zijn dertiende editie, maar dat ongeluksgetal schrikt Nick Bril niet af. De topchef gaat nu en volgend jaar als ambassadeur mee de lijnen uitzetten van het festival. Drie weken geleden werd The Jane in ’t Groen Kwartier nog geteisterd door een felle keukenbrand. “We heropenen op dinsdag 9 april. De schade viel op zich nog mee, maar ik ben toch geschrokken van de hoeveelheid werk om alles weer in orde te krijgen. We hebben er ineens een groot onderhoud van gemaakt. Er zijn zovéél details waarvan je je eerst niet bewust bent. Vier weken zullen we dicht zijn geweest. Dan weet je dat de verwachtingen van de klanten hoog zijn. Het voelt aan alsof je weer van vooraf aan moet starten. Mijn team heeft kunnen uitrusten, ze waren technisch werkloos. Iedereen zal scherp staan.”

Bak eens een omelet

Het festival speelt niet alleen de kaart van Belgische – en heel veel Antwerpse – topchefs uit, maar pakt ook uit met mooie namen uit Nederland, Groot-Brittannië, Oostenrijk en IJsland. Opvallend zijn ook de zeven Japanse gerechten. IJslands-Antwerpse chef Dagny Ros zal een eigen stand uitbaten, maar geeft ook demo’s op het AEG-podium. Populair is de omelettenbattle voor BV’s, die opnieuw op het programma staat. Loïc Van Impe, een fenomeen bij studenten, bakte er al eens eentje in 57 seconden. Bart De Wever deed er 1’42” over en was daarmee de traagste. Maar dat zegt natuurlijk niets over de kwaliteit van wat er in de pan lag.

Grillen

Aangezien BBQ ‘hot’ is en de zomer er stilaan aankomt in mei, mag ook groentechef Seppe Nobels weer aan de bak. Hij kijkt streng toe op de Grillmasters Burn-outs, een samenwerking met VIER. In twaalf duels moeten kijkers van de tv-zender een Antwqerps streekproduct zo goed en lekker mogelijk grillen. De winnaar mag gaan eten in Graanmarkt 13.

Nick Bril heeft het dan wel heel druk met The Jane, hij weet perfect waarom hij zich ook voor Antwerpen Proeft wil inzetten. “Dit evenement geeft me altijd een goed gevoel. Ik vind het belangrijk dat je als restaurant niet op een ‘eiland’ werkt. Het gaat me om de verbroedering en het respect onder chefs. Ik ben daar niet zelfzuchtig in: als mensen bij collega’s gaan proeven, vind ik dat net zo leuk. Als je de stad culinair nog sterker maakt, gaan mensen vanzelf méér uit eten. Daar wordt iedereen beter van.”

Voor schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA) mag het wel eens gezegd: “We zijn een modestad, maar we bewijzen dat we ook de culinaire hoofdstad van de Lage Landen zijn.”

Info

Alles over Antwerpen Proeft, met de openingstijden, de prijzen en het programma: https://www.proeft.be/