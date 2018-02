Antwerpen Proeft al voor twaalfde keer 06 februari 2018

02u54 0 Antwerpen De Waagnatie maakt zich op voor de twaalfde editie van het culinaire festival Antwerpen Proeft. Van donderdag 10 mei tot en met zondag 13 mei zullen liefhebbers van lekker eten kunnen proeven van gerechtjes van verschillende toprestaurants en foodtrucks.

Verscheidene restaurants bieden tijdens Antwerpen Proeft gerechten in degustatievorm aan voor 5 of 7,5 euro. Het aanbod is erg gevarieerd, van pure gastronomie tot authenthiek Aziatisch, van oesters tot desserts.





Culinair ambassadeur Luc Hoornaert selecteerde vier chefs die elk een dag een 'Suggestie van de Dag' zullen presenteren. Onder hen Sepideh Sedaghatnia. "De mensen kennen haar vooral als sommelier maar weinigen weten dat zij ook een lekker potje kan koken," vertelt Hoornaert. Het jurylid van 'Mijn Pop-uprestaurant' zal een stoofpotje van lam maken.





Mexicaans

Voor het eerst in de geschiedenis van het festival zal er ook Mexicaans gekookt worden. Kristof Wille uit Beveren en Karla Plancarte zullen verse tortillas maken. "Ik reis geregeld naar Mexico en heb daar mijn liefde voor de Mexicaanse keuken ontdekt. Samen met Karla zullen we typisch streetfood van ginder serveren, zoals varkensvlees gemarineerd in Mexicaanse kruiden met ananas en guacamole. (ADA)





Tickets kosten acht euro en zijn verkrijgbaar via de website www.proeft.be.