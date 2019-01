Antwerpen op goede weg: nog slechts bij 4 gezinnen water afgesloten philippe truyts

29 januari 2019

10u27 0 Antwerpen Het voorbije jaar is bij slechts vier gezinnen in de stad Antwerpen het water afgesloten. Toch kan het altijd beter, vindt Khadija Chennouf (PVDA). Het nieuwe gemeenteraadslid kwam ondanks het late uur – na middernacht – hevig en geëmotioneerd uit de hoek.

Chennouf wilde van schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a) weten welke garanties hij kan geven dat bij elke Antwerpenaar te allen tijde water uit de kraan zal lopen. Een definitieve stop op waterafsluitingen is vorige legislatuur beloofd. Meeuws kon, cijfers in de hand, niet anders dan vaststellen dat ‘we op de goede weg zijn’.

“In 2014 telden we 1.266 afsluitingen, in 2015 zelfs 1.585. Daarna daalde het fors: 767 in 2016, 267 in 2017 en dus nog 4 in 2018. De eerlijkheid gebiedt dat bij drie van de vier sprake was van wanbetalingen en een totaal gebrek aan medewerking met de sociale dienst. Twee gezinnen zijn na verdere bemiddeling uiteindelijk toch weer aangesloten. We werken zeer goed samen met Waterlink. In het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (ex-OCMW) zullen we er nauwgezet op toekijken dat we niet meer door afsluitingen worden verrast”, stelde Meeuws. Hij wees er wel op dat fraude of moedwilligheid soms leidt tot een noodzakelijk ingrijpen.