Antwerpen neemt deel aan Europees afvalproject Het WINPOL project focust op slimme technologie en innovatie op het vlak van afvalbeheer. BJS

29 november 2018

De stad Antwerpen neemt deel aan het Europese Interreg-project WINPOL. Dit staat voor ‘Waste Management Intelligent Systems and Policies’. Het doel is om het afvalbeleid in Europa verder te innoveren dankzij het gebruik van intelligente systemen en materialen.

Het WINPOL project focust op het gebruik van slimme technologie en innovatie op het vlak van afvalbeheer. Antwerpen zal gedurende 54 maanden met 8 projectpartners uit België, Spanje, Malta, Griekenland, Slovenië en Roemenië samenwerken om expertise en ervaringen uit te wisselen. De partners kunnen zo van elkaar leren en dankzij die inzichten kan het afvalbeleid dan efficiënter worden.

Het project loopt tot en met 30 november 2022. De eerste fase bestaat uit het delen van kennis en het opstellen van een gemeenschappelijk actieplan door middel van studiebezoeken en publieke evenementen. In een tweede fase, tegen eind 2022, wordt dit actieplan geïmplementeerd en gedeeld met andere steden en regio’s.