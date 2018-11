Antwerpen meer dan ooit filmstad Fictieserie Over water een van 276 producties die in 2018 in ‘t Stad draaiden BJS

27 november 2018



Antwerpen mag zich steeds meer ‘filmstad’ noemen. Dit jaar alleen al vonden er al 276 film- en televisieproducties plaats. Voor Over water, de nieuwe fictiereeks van Tom Lenaerts en schrijver Paul Baeten Gronda, maakten de stad en het Havenbedrijf samen 400.000 euro vrij.

Het aantal opnames in de stad is doorheen de jaren exponentieel gestegen. In 2006 werden er in Antwerpen 111 producties gemaakt, in 2018 waren dat er tot op heden 276. Het aantal draaidagen staat dit jaar staat al op 1.100.

“Antwerpen is een compacte en diverse stad”, verklaart Antwerps burgemeester Bart De Wever het succes. “Op een relatief kleine oppervlakte vind je heel wat verschillende potentieel interessante filmlocaties. En ongetwijfeld spreekt de architectuur film- en televisiemakers aan. Onze stad beschikt over zowel historische als moderne architecturale pareltjes.”

Filmcel van stad

Regelmatig doen productiehuizen beroep op ondersteuning via de filmcel van de stad Antwerpen, die al in 2001 werd opgericht. Meestal gaat het dan over logistieke ondersteuning. De stad helpt dan bijvoorbeeld bij het verkrijgen van toestemming voor het betreden van bepaalde locaties of het gebruik van drones voor beeldopnames.

Het is eerder uitzonderlijk dat de stad met geld over de brug komt. Volgens Dirk Delechambre van de stad Antwerpen gebeurde dat dit jaar enkel bij de producties De Kraak, Spider in the Web en Over water. Die laatste kreeg van de stad én het Havenbedrijf een mooie sponsoring: beiden betaalden 200.000 euro. Er werd onder meer contractueel vastgelegd dat de stad en haar haven een prominente plek in de serie moesten krijgen. Ook voor het tweede seizoen wordt 400.000 euro vrijgemaakt.

“Verstandige investering”

Havenbedrijf-topman Jacques Vandermeiren noemt het een verstandige investering. “De haven van Antwerpen is de motor van onze economie. Toch blijft het voor mensen een onbekende wereld. Daarom ondersteunen we initiatieven zoals deze die, ook al is het fictie, de mensen meenemen achter de schermen van wat doorgaans goed verborgen blijft.”

Over water werd vanmorgen in – hoe kon het ook anders – het Antwerpse Havenhuis voorgesteld. De tiendelige reeks van productiehuis Panenka, die op vanaf zondag 16 december op Eén is te zien, draait rond het personage John Beckers, een vergeten tv-ster. Hij heerste tijdens zijn gloriedagen als lieveling van de Vlaamse huiskamers over het kleine scherm en het publiek sloot hem in het hart. Maar het succes had een prijs: zware verslavingen aan drank en gokken sleurden John mee naar een duister dal en hij verloor bijna alles wat hij had opgebouwd.

John krijgt van zijn vrouw en twee kinderen een allerlaatste kans. Na een verblijf in de rehabilitatiekliniek gaat John aan de slag bij zijn schoonvader, die in containertransport zit. De tv-vedette gaat voor de haven werken en dat gaat met vallen en opstaan. Tot hij via een dubieuze zakenadvocate in een nieuwe wereld terecht komt en beseft dat hij de haven voor hem kan laten werken.