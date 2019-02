Antwerpen maakt zich op voor achtste klimaatmars: “Blijkbaar hebben we ons punt nog onvoldoende gemaakt” Spijbelende klimaatscholieren beginnen donderdag om 9u aan het Operaplein en eindigt op de Groenplaats BJS

26 februari 2019

16u47 0 Antwerpen Onderwijsschepen Jinnih Beels (sp.a) vindt het dan wel welletjes geweest, de klimaatmarsen gaan onverminderd door. Donderdag strijken de spijbelende scholieren neer in Antwerpen. “Tot nu toe kregen we vooral mooie woorden van tal van politici, maar het ontbreekt aan daden.”

Als het van Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) afhangt, mogen de klimaatbetogingen van spijbelende scholieren stoppen. “Die eerste klimaatbetoging vond ik fantastisch. Die tweede betoging, oké, maar dan was het signaal gegeven”, zei Beels dit weekend in een interview met De Zondag.

“Ik ben daar dus compleet mee oneens”, reageert Anuna De Wever, bezielster van ‘Youth for Climate’, lichtjes gepikeerd. “De uitspraken van Jinnih Beels bewijzen dat we blijkbaar nog onvoldoende ons punt hebben gemaakt. Tot nu toe kregen we vooral mooie woorden van tal van politici, maar het ontbreekt aan daden.” Kyra Gantois, Anuna’s ‘partner-in-crime’, beaamt: “Beels is bevoegd voor onderwijs en ziet dus liever geen spijbelaars. Dat is te begrijpen. Maar door zo’n opmerking te geven, lijkt het alsof ze helemaal niet doorheeft waarom we dit allemaal doen.”

Het mag duidelijk zijn: de ‘klimaatspijbelaars’ weten van geen ophouden. Na een zevende editie vorige week in Brussel - waar zo’n 7.500 mensen kwamen opdagen – is donderdag Antwerpen aan de beurt. De mars trekt zich om 9u op gang aan het Operaplein. Behoudens last-minute wijzigingen gaat het dan via de Teniersplaats, de Arenbergstraat, de Lange Gasthuisstraat en de Kloosterstraat naar de Groenplaats.

Vorige week was er tijdens de mars in Brussel heel even ophef, toen het Zweedse klimaatmeisje Greta Thunberg door perslui werd omstuwd. Maar de Antwerpse politie zegt donderdag geen problemen te verwachten. “We zullen, zoals steeds, goed voorbereid zijn en verwachten eigenlijk geen incidenten”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns. “Elke organisator van een evenement voorziet trouwens zelf een interne ordedienst. We verwachten dat zij instaan om de persdruk te regelen (verwijzend naar het incidentje in Brussel, red.). Wanneer er gevaar dreigt, zal de politie uiteraard bijspringen.”

Over de opkomst spreken organisatoren ‘Youth for Climate’ en ‘Students for Climate’ zich liever niet uit. Kyra Gantois: “We roepen iedereen op om naar Antwerpen af te zakken. Maar het is altijd koffiedikkijken omdat er elders in het land ook lokale acties worden gehouden. De kans bestaat trouwens dat Greta Thunberg donderdag ook in Antwerpen zal meestappen, maar we wachten nog op officiële bevestiging.”

Voor Antwerpse scholen - wij peilden bij het Xaveriuscollege in Borgerhout en de Sint-Lutgardisschool in Antwerpen - is het nog te vroeg om te kunnen inschatten hoeveel ‘klimaatspijbelaars’ donderdag van school zullen wegblijven. “De ouders moeten daarvoor een schriftelijke toelating geven en die documenten zijn nog niet binnen”, zegt Alex Peeters, directeur van het Xaveriuscollege.

Zelf hebben de twee scholen niet actief gemobiliseerd voor de Antwerpse mars. “Niet omdat we de actie geen warm hart toedragen, want dat doen we wel. We zijn zelfs een beetje fier dat de scholieren zoveel engagement tonen”, zegt Katelijne Pickery van de directie van Sint-Lutgardis. “Ook onze school draagt haar steentje bij aan de bewustwording rond het klimaat. Er worden documentaires getoond en er lopen projecten rond bijvoorbeeld afval. En op de grote klimaatmars in Brussel, op zondag 27 januari, waren we met een heel aantal leerlingen én leerkrachten vertegenwoordigd”.