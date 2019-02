Antwerpen lokte in 2018 bijna 15 miljoen toeristen Maar stijgend aantal zeecruises roept milieuvragen op Dieter Lizen

17u32 0 Antwerpen Met 14,8 miljoen dagtoeristen telde de stad via mobiele datatellingen 2 procent meer bezoekers in 2018 dan een jaar voordien. 4,6 miljoen bezoekers boekten ook een overnachting. In het nieuwe seizoen mag Antwerpen zich opmaken voor de komst van 33 zeecruiseschepen waaronder een gloednieuw expeditieschip. De uitstoot van die schepen baart echter zorgen.

Het gaat goed met het toerisme in Antwerpen. Op basis van mobiele datatellingen werden ruim 14,8 miljoen dagtoeristen geteld, of 2% meer dan in 2017. In mei bleek de stijging het grootst met 24,9%, dankzij ideaal lenteweer. De meeste toeristen (58%) komen uit eigen land. Van de internationale bezoekers kwam 51% uit Nederland, 9,4% uit Duitsland en 9,2% uit Frankrijk.

De hotelsector kreeg in 2018 een echt boerenjaar met 21,9% meer overnachtingen dan een jaar voordien. Liefst 4,6 miljoen bezoekers spreidden hun bedje in een Antwerpse hotelkamer. De maanden juni en september, drukke evenementenmaanden met onder andere Supernova, piekten met bezettingsgraden van respectievelijk 84% en 82,2%.

Zoo topattractie

Topattractie was de Zoo, die 175 jaar vierde en 1,15 miljoen bezoekers wist te lokken, een stijging van 5 procent. Maar ook het FotoMuseum (FOMU) (+5,5%), de Sint-Carolus Borromeuskerk (+35,2%) en de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (+19,7%) kijken zeer tevreden terug op het afgelopen jaar, mede door het festival Antwerp Barok 2018 dat iets meer dan 1 miljoen bezoekers lokte.

In 2018 legden 768 rivier- en 26 zeecruises de trossen aan in Antwerpen, goed voor ruim 120.000 passagiers. Voor 2019 zijn er nu al 33 bevestigde aanlopen van zeecruises en 671 van riviercruises – en daar komen er ongetwijfeld nog bij. De cijfers werden voorgesteld op de Boudicca, het eerste cruiseschip van het nieuwe seizoen.

Vervuilende stookolie

“Duurzaamheid is een belangrijk thema geworden bij de rederijen”, zegt schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA). “Met een nieuwe cruisterminal aan het Steen willen we hen vanaf 2020 op een nog kwalitatievere manier kunnen ontvangen.” Kan zijn, maar voorlopig doet met de Roald Amudsen van Hurtigruten slechts één uiterst zeldzaam hybride zeecruiseschip de Antwerpse binnenstad aan. Bijna alle andere cruiseschepen varen op goedkope, maar uiterst vervuilende stookolie. Een gemiddeld cruiseschip stoot per havenbezoek evenveel fijn stof en stikstofoxide uit als een moderne dieselwagen die 2 miljoen kilometer rijdt en verstookt zelfs in rust 700 liter stookolie per uur.

Voor riviercruisers is er walstroom aan het Kattendijkdok waardoor tijdens het verblijf de generatoren uit kunnen. In de plannen voor het nieuwe cruiseponton van 15 miljoen euro aan het Steen is er echter (nog) geen walstroom gepland om de zeecruises van stroom te voorzien als ze in het hart van de stad liggen. De voordelen zijn nochtans legio: lager energievebruik, 70 percent minder uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en haast geen uitstoot meer van stikstofoxiden (NOx), fijnstof en zwaveldioxide (SO2). Bovendien is walstroom bijna geruisloos, terwijl een scheepsmotor snel 90 à 120 decibel (dBA) produceert.

Wachten tot maart 2020

“Het aanleggen van walstroom is niet zo eenvoudig, omdat we voor de installatie rekening moeten houden met de rederijen en de soort brandstof die zij gebruiken. Daarom wachten we af welke richting de rederijen richting 1 maart 2020 uitgaan”, zegt havenmeester Paul Wauters van Port of Antwerp. Vanaf die datum mogen zeeschepen wereldwijd geen fuel meer tanken met meer dan 0,5 procent zwavel. Op de Noordzee mogen schepen al sinds 2015 niet meer dan 0,1 % zwavel uitstoten, maar veel schepen hebben tanks met verschillende brandstoffen aan boord. “We bekijken momenteel welke richting de rederijen uitgaan. Sommige maken gebruik van LNG gas, anderen gaan hun schadelijke uitstootgassen scrubben of wassen zodat er minder zwavel vrijkomt”.