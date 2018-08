Antwerpen krijgt vier S-lijnen 29 augustus 2018

Vanaf maandag 3 september zullen de stoptreinen (L-treinen) die in een straal van 30 kilometer in en rond Antwerpen rijden, omgedoopt worden tot 'S-trein'.





De NMBS heeft vastgesteld dat de trein vaak vooral beschouwd wordt als een oplossing om lange afstanden af te leggen of om tussen de grote steden te reizen, en minder als snel, lokaal vervoermiddel voor bijvoorbeeld pendelaars en studenten. "De voorstadstreinen verdienen een grotere bekendheid als een alternatief plaatselijk vervoersmiddel. Daar moet de S-benaming voor gaan zorgen."





Concreet krijgt Antwerpen vanaf maandag vier S-lijnen (langs 54 stations). Het gaat voor alle duidelijkheid niet om nieuwe verbindingen. Het zijn bestaande routes die een nieuwe naam krijgen. (BJS)