Antwerpen krijgt tien schepenen, derde sp.a-schepen wordt nog gezocht Nina Bernaerts

23 december 2018

13u03 0 Antwerpen In de wandelgangen werd al over gespeculeerd, vandaag is het officieel. Antwerpen krijgt een burgemeester en negen schepenen, dat is één meer dan de vorige legislatuur. Zoals verwacht krijgt N-VA naast burgemeester Bart De Wever vijf schepenen, sp.a krijgt er drie en Open Vld één. De derde schepenpost voor sp.a blijft voorlopig echter nog open. De partij laat in een reactie weten dat ze deze week “de derde post in goed overleg met de fractie gaat bekijken”.

Bart De Wever (N-VA) blijft ook burgemeester en blijft daarmee automatisch verantwoordelijk voor de politie. Daarnaast staat hij ook in voor: evenementen, externe relaties en erfgoed.

Jinnih Beels (sp.a), krijgt onderwijs, jeugd, integratie en inburgering.

Koen Kennis (N-VA) krijgt opnieuw mobiliteit, hij zal dus zelf de perikelen rond de Leien moeten blijven opvolgen. Hij krijgt ook opnieuw financiën, groen, middenstand en decentralisatie.

Annick De Ridder (N-VA) wordt havenschepen. De Ridder was in 2014 zelf werkzaam bij Katoen Natie en kreeg ze een goede band met de topman bij Katoen Natie, Fernand Huts. Ze krijgt ook stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening. Opvallend, want De Ridder is geen ongeschreven blad wat dat betreft. Ze heeft erg nauwe banden met Erik Van der Paal en kwam hierover al in opspraak.

Fons Duchateau (N-VA) is de Antwerpse N-VA-voorzitter, hij krijgt een zeer stevige portefeuille. Stadsbeheer, Wonen, Toerisme, ZNA, Zorgbedrijf, Woonhaven en AG Vespa.

Tom Meeuws (sp.a) krijgt een sociale superschepen-post: hij wordt bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, gelijke kansen, sociale economie, leefmilieu en erediensten.

Nabilla Ait Daoud (N-VA), bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking.

Ludo Van Campenhout (N-VA) mag zijn werk gewoon verder zetten voor sport, diamant, en markten en foren.

Claude Marinower (Open Vld) moest onderwijs laten vallen, hij wordt wel bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken.

Nog onduidelijkheid over derde sp.a-schepen

Ook komt er een toegevoegde schepen voor sp.a als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten, het voormalige OCMW. Maar wie dat is, blijft ook vandaag nog onduidelijk.

Het partijcongres van sp.a Antwerpen keurde gisteren na een urenlange vergadering het ontwerp-bestuursakkoord goed, ondanks flink wat interne tegenwind. Even deed een opvallend hoge opkomst voor het partijcongres zelfs het ergste vrezen, want bij een negatieve stemming was het volkomen onduidelijk hoe het verder moest met de coalitievorming. Na urenlange beraadslaging stemden uiteindelijk 198 partijleden voor en 78 tegen en waren er 4 onthoudingen.

De goedkeuring betekende echter nog niet het einde van de lijdensweg voor de Antwerpse socialisten en de bestuursploeg. Drie van de zes verkozen gemeenteraadsleden - Güler Turan, Karim Bachar en Hicham El Mzairh - stemden immers tegen en konden na afloop nog niet met zekerheid zeggen of ze nu wel loyaal het bestuursakkoord zullen steunen in de gemeenteraad. Daarover bestaat vandaag nog altijd geen duidelijkheid.

“Te weinig garanties”

“Ik ga de komende dagen feesten bij familie en vrienden en alles even op een rijtje zetten”, reageerde Turan, die erbij blijft dat het bestuursakkoord “te weinig garanties” biedt om tot een echt ander beleid te komen. “Ik maak me zorgen over de sfeer en het samenleven in mijn stad”, zegt ze ook.

El Mzairh vond dan weer dat de nog komende interne discussies “niet in de pers moeten worden gevoerd” en stelde dat een meningsverschil binnen een partij niet per se negatief hoeft te zijn. “Ik begrijp ook de mensen die ‘ja’ gestemd hebben”, zegt hij.

“Dit gaat niet om kritiek op de onderhandelaars, zij hebben topwerk geleverd”, liet Bachar dan weer optekenen. “Zeker Jinnih, om haar met naam te noemen, als je kijkt waar zij vandaan komt en waar we een aantal maanden geleden als partij stonden. We gaan dit nu verder bespreken met de fractie, wat mijn persoonlijke toekomst betreft zijn er nog verschillende mogelijkheden.”

De drie andere verkozenen zijn de onderhandelaars die het bestuursakkoord mee opstelden: Jinnih Beels, Tom Meeuws en Yasmine Kherbache. Zij zijn er uiteraard wel voorstander van. Dat betekent dat de toekomstige coalitie minstens 28 zetels in de gemeenteraad en dus sowieso een meerderheid heeft, maar het zal nog moeten blijken hoe ruim die zal zijn.

De vraag blijft dan ook wie naast Beels en Meeuws nog schepen zal worden, want Kherbache wordt geconfronteerd met het cumulverbod van sp.a door haar zitje in het Vlaams Parlement en de overige drie raadsleden staan er uiteraard ook niet voor te springen.