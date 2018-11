Antwerpen krijgt er twee Michelinsterren bij Erik De Troyer

19 november 2018

Michelin heeft zopas bekend gemaakt dat twee Antwerpse restaurants hun eerste Michelinster binnen haalden. Restaurant Franq van chef-kok Tim Meuleneire viel in de prijzen net als restaurant Nathan in de Lange Koepoortstraat. Alle andere Antwepse restaurants behouden hun sterren. Dat Antwerpen er twee sterren bijkrijgt is opmerkelijk omdat er dit jaar in totaal maar drie nieuwe sterren werden uitgereikt in Vlaanderen. (Later meer).

Tim Meuleneire kende zijn eerste culinaire successen bij De Koopvaardij. Hij runt nu een restaurant in Hotel Franq. “Het is niet altijd makkelijk om in een hotel een restaurant te runnen. Er is altijd wel wat drempelvrees”, zegt hij. (later meer)