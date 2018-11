Antwerpen krijgt eerste vegan kerstmarkt van Vlaanderen Dieter Lizen

08 november 2018

2

Op de meeste kerstmarkten kan je heel veel dierlijke producten eten en kopen: van wanten in omgekeerd schaap over braadworsten tot oesters.

Maar omdat de laatste tijd zoveel dieronvriendelijke praktijken in allerhande slachthuizen het nieuws halen, wilden Tom Stafford, Riet van Gansberghe en Kenny Bastiaens een alternatief bieden: een kerstmarkt die een plantaardig en diervriendelijk eetpatroon promoot.

Op de vegan kerstmarkt die doorgaat op 9 december in Meatpack zal je niet enkel veganistisch kunnen eten, je vindt er ook diervriendelijke kleding, cadeautjes, juwelen en keramiek.

“We zagen het succes van veganistische festivals in Brussel en Gent waar respectievelijk 10.000 en 6.000 mensen op afkwamen”, zegt Tom, zelf al twee jaar overtuigd dierenrechtenactivist. “Dit bestond echter nog niet in Antwerpen. We wilden echter niet wachten tot de zomer en besloten daarom een diervriendelijke kerstmarkt te organiseren. Let wel, we zijn niet tegen andere kerstmarkten, we willen gewoon mensen bewust maken, bijvoorbeeld van de impact van de vleesindustrie op onze gezondheid, het milieu en de opwarming van de aarde. Bovendien zijn die alternatieven intussen enorm uitgebreid en vaak erg lekker. Dat willen we gewoon laten zien”.

Tot nu toe zijn er al een veertigtal kraampjes en foodtrucks die hun medewerking verlenen aan de vegan kerstmarkt. Het feest bij Meatpack in de Samberstraat begint op 9 december om 11u en de markt blijft open tot 20u.