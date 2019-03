Antwerpen krijgt 23 nieuwe lagevloertrams in 2022 ADA

25 maart 2019

12u17 0 Antwerpen In de loop van 2022 krijgt Antwerpen er 23 lagevloertrams bij. Deze moeten de verouderde PCC-trams op termijn vervangen. De raad van bestuur van De Lijn heeft de aankoop van 44 miljoen goedgekeurd. Het gaat om enkelrichtingstrams met 180 plaatsen die ook gekoppeld kunnen rijden.

Met 54 vaste zitplaatsen, 22 klapstoelen en 126 staanplaatsen bieden de trams plaats aan 180 reizigers. De trams hebben airconditioning, een lage vloer en zetels in recuperatieleder. Ze meten 31,4 meter, dat is evenveel als de Hermelijntrams of (korte) Albatrostrams die al in Antwerpen rijden. De eerste nieuwe trams worden in de tweede helft van 2022 geleverd. Om de twee weken stroomt een nieuwe tram in. Elke nieuwe tram vervangt twee oude PCC-trams.

De instroom van deze trams moet ook de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers verbeteren. De toegankelijkheid van de haltes is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.

Het contract dat de raad van bestuur eerder heeft goedgekeurd, laat ook toe om tweerichtingstrams te bestellen voor Antwerpen. Dit vergt eerst aanpassingen aan het tramnet. Om tweerichtingstrams te kunnen inzetten, moeten er eerst aanpassingen gebeuren aan onder andere de spoorinfrastructuur en het seinsysteem.

De Spaanse constructeur CAF bouwt de trams. De 23 trams zijn de derde schijf van een contract voor ongeveer 146 trams. Sinds 2014 kocht De Lijn al 125 trams en 867 bussen. Alles samen gaat het om een investering van een half miljard euro in nieuwe voertuigen.