Antwerpen klokt deze maand af op 15 schoolstraten Jan Aelberts

12 april 2019

17u25 0 Antwerpen Vanaf 23 april krijgt het district Borgerhout er een schoolstraat bij: de Generaal De Wetstraat. Eind deze maand telt onze stad vijftien schoolstraten.

Om grote drukte aan de schoolpoort te vermijden, wordt er in de Generaal De Wetstraat een schoolstraat ingevoerd. Ter hoogte van huisnummer 20 is de straat met veerpalen afgesloten. Aan het Krugerplein zal een nadarhek staan. Zo wordt er aan het begin en het einde van de schooldag de ruimte gegeven aan schoolgaande kinderen en hun ouders of begeleiders die zich te voet of met de fiets verplaatsen. De toegang is verboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.10 tot 8.40 uur en van 14.50 tot 15.20 uur en op woensdag van 8.10 tot 8.40 uur en van 12.05 tot 12.35 uur.

De invoering van het schoolstraatstatuut voor de Generaal De Wetstraat is een proefproject dat acht maanden loopt, tot 31 december 2019. Daarna wordt het geëvalueerd.

Er zijn al 13 schoolstraten in de stad Antwerpen. Vanaf 23 april komt daar deze veertiende schoolstraat bij in Borgerhout, en vanaf 29 april volgt er nog één in de Ullenshofstraat in Merksem.