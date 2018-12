Antwerpen kandidaat gaststad WK Artistieke Gymnastiek 2023 ADA

14 december 2018

14u32 0 Antwerpen Vlaanderen, de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (Gymfed) en de stad Antwerpen stellen zich kandidaat voor het Wereldkampioenschap Artistieke Gymnastiek in 2023. Begin mei beslist de Internationale Gymnastiekfederatie of Vlaanderen het WK toegewezen krijgt.

De stad Antwerpen wil maar al te graag het wereldkampioenschap Artistieke Gymnastiek naar Antwerpen halen in 2023. Dat WK vindt elk jaar in oktober of november in een andere gaststad plaats, uitgezonderd in een Olympisch jaar. Het WK is na de Olympische Spelen de belangrijkste en grootste gymnastiekcompetitie ter wereld. Ongeveer 500 seniorgymnasten uit meer dan tachtig landen nemen het tegen elkaar op, bij de dames aan vier toestellen (sprong, damesbrug, balk en grond) en bij de heren aan zes (grond, paard met bogen, ringen, sprong, herenbrug en rekstok).

Tien jaar geleden vond het WK al eens in Antwerpen plaats en de Gymnastiekfederatie Vlaanderen opteert als locatie terug voor de stad Antwerpen en het Sportpaleis. Lode Grossen, algemeen manager, geeft een korte verduidelijking: “Naast de wedstrijdaccommodatie met minimum 6.000 publiekszitplaatsen heb je een opwarmingshal nodig, tal van organisatieruimten en kwaliteitsvolle faciliteiten voor de pers en de genodigden. Dit is organisatorisch en financieel voor ons als federatie louter haalbaar in het Sportpaleis in combinatie met de Lotto Arena. Een accommodatie die we bovendien grondig kennen door ons jaarlijkse Gymgala en de organisatie van topevenementen waaronder het WK Acrobatische Gymnastiek dit jaar en het laatste WK Artistiek in 2013.”

De kandidatuur voor het WK Artistieke Gymnastiek 2023 wordt ondersteund met een toelage van 400.000 euro van de stad Antwerpen en 800.000 euro van de Vlaamse overheid. Begin mei beslist de Internationale Gymnastiekfederatie of Vlaanderen het WK toegewezen krijgt of niet.

