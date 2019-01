Antwerpen houdt 450 sneeuw- en ijzelbestrijders klaar voor nieuw winteroffensief philippe truyts

29 januari 2019

18u20 0 Antwerpen Het tweede sneeuwoffensief in goed een week maakt het komende nacht en woensdag overdag gevaarlijk glad in Antwerpen. De strooidiensten staan klaar om de wegen en fietspaden berijdbaar te houden. De huisvuilophaling zal vertraging oplopen.

Over gebrek aan zout en pekel hoeven we ons volgens de stadsdiensten geen zorgen te maken. Er is een voorraad van 1.200 ton zout en 175.000 liter pekel. Naast de zout- en pekelstrooiende wagens houden tot 300 vegers en 150 werknemers van de groendienst zich paraat om manueel bij te strooien waar dat nodig is. De burgers mogen ook rekenen op sneeuw- en ijsvrije voetpaden voor en rond stadsgebouwen. Op alle marktpleinen kunnen winkeliers en marktkramers zoutkisten gebruiken om de omgeving begaanbaar te houden.

Het Havenbedrijf draagt zorg voor de fiets- en voetpaden en de wegen in havengebied.

De stad wijst er nog eens op dat elke bewoner de stoep voor zijn deur netjes en veilig moet houden. Minder mobiele en oudere mensen die geen sneeuw kunnen ruimen, vragen best hulp aan buren, familie of vrienden. Zit dat er niet in, dan kunnen ze dat via het aanvraagformulier op www.antwerpen.be of bellen naar het stedelijk contactcenter 03/22 11 333. Er wordt dan iemand gestuurd.

De kans is groot dat het huisvuil langer blijft staan dan gewoonlijk. Ook de sorteerstraatjes worden trager leeggemaakt. Alle personeel van Stadsbeheer moet zich immers bezighouden met de sneeuw.