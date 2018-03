Antwerpen hinkt achterop op vlak van zonnepanelen 09 maart 2018

02u49 0 Antwerpen Met een vermorgen van amper 36 kilowatt per duizend inwoners hinkt Antwerpen achterop op het vlak van zonnepanelen. De stad staat op de voorlaatste plaats van alle Vlaamse gemeenten.

Er is een inhaalbeweging nodig in de stad en Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy pleit ervoor dat mensen en bedrijven ook mogen investeren in zonnepanelen op andermans dak. De groepsaankoop doet het wel relatief goed in Antwerpen, zo'n 25% van alle nieuwe installaties. Voor de stad Antwerpen ging het om 4.347 installaties van zonnepanelen. Via de eerste drie edities van de groepsaankoop zonnepanelen werden er tot midden 2017 met de groepsaankoop 1.065 installaties geplaatst in de stad Antwerpen. Dat is zo'n 25% van het totaal aantal installaties dat in de stad Antwerpen staan. Bij de meest recente vierde editie van de groepsaankoop gaven opnieuw 563 inwoners van de stad Antwerpen aan een installatie te willen. De plaatsingen hiervan zijn momenteel lopende. (DILA)