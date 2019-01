Antwerpen gooit 1.200 ton zout en 100.000 liter pekel in de strijd om straten ijsvrij te houden ADA

21 januari 2019

17u10 0 Antwerpen De temperaturen zijn in vrije val en zowel de komende nacht als morgen zal het overal glad zijn. Dat kan in combinatie met sneeuwval voor gevaarlijke situaties zorgen in en rond Antwerpen. Om de voetpaden en wegen zo veilig mogelijk te maken, zet de stad Antwerpen al haar middelen in.

De komende nacht is code rood afgekondigd. Dat betekent dat alles ingezet wordt voor het sneeuwvrij houden van bruggen, op- en afritten, grote invalswegen, 100 spoeddiensten, grote wijkwegen, de routes van het openbaar vervoer, kleinere wijkwegen en fietspaden.

“Met onze voorraad van 1.200 ton zout, 100.000 liter pekel, veertien zoutstrooiende wagens voor de rijwegen en twaalf pekelstrooiers voor de fietspaden hebben we in principe voldoende middelen klaar staan om vlot door het sneeuwweer te geraken”, zegt schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau.

300 vegers

“Dat neemt niet weg dat de wegen en fietspaden gevaarlijker zijn dan gewoonlijk. Ik roep dus al onze bewoners op om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen in het verkeer. Helmen zijn modieus op de fiets. Maar zeker op een dag als vandaag aan te raden.” Daarnaast houdt de stad dinsdag 300 vegers en 150 werknemers van de groendienst paraat om manueel bij te strooien op gladde plaatsen. Ook de voetpaden voor en rond stadsgebouwen worden sneeuw- en ijzelvrij gemaakt door de stadsdiensten.

Naast de inspanningen van de stad en andere diensten is elke bewoner verplicht om de stoep voor zijn deur proper en veilig te houden. Zodat buren en voorbijgangers zonder ongelukken op hun bestemming geraken. De stad vraagt ook aan alle weggebruikers om hun snelheid aan te passen en om gevaarlijke situaties meteen aan de politie te melden via de Blauwe Lijn (0800 123 12). De politie bepaalt dan of er bijkomend gestrooid moet worden en neemt in dat geval contact op met de strooidiensten.

Vertraagde huisvuilophaling

Doordat de personeelsinzet van de dienst stadsbeheer zich vannacht en morgen sterk focust op het veilig houden van de wegen en fietspaden, kan er minder ingezet worden op de huisvuilophaling. Het huisvuil van de bewoners waarvan de ophaling voorzien is op maandagnacht of op dinsdag zal daarom langer dan normaal blijven staan. Ook de lediging van de sorteerstraatjes zal trager gebeuren.