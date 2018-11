Antwerpen geen duurzame stad volgens nieuwe studie NBA

29 november 2018

12u18 0 Antwerpen Antwerpen staat op plaats 43 als het gaat om duurzame steden. Dat is behoorlijk laag voor een West-Europese stad. Het advies- en ingenieursbureau Arcadis verklaart dat duurzame maatregelen te traag worden genomen.

Als er lijstjes verschijnen in reisgidsen pronkt Antwerpen vaak bovenaan of toch in de top 10. Een ander beeld krijgen we als we de leefbaarheid, de ecologische voetafdruk en de economie bekijken door middel van de De Sustainable City Index. Dat is een oplijsting van 100 steden gerangschikt op basis van drie duurzaamheidspijlers: people (levenskwaliteit), planet (ecologie) en profit (economie). Londen is de absolute koploper in de lijst, op de hielen gevolgd door Stockholm en Edinburgh. Antwerpen volgt pas op de 43ste plaats. De enige West-Europese steden die slechter doen, zijn Lyon (46), Brussel (47), Leeds (50), Warsaw (54), Lissabon (62) en Athene (75).

In de people-pijler, waar het bureau onder andere kijkt naar gezondheid, cultuur en inkomensgelijkheid. Daar staat Antwerpen pas op 49ste plaats, waar Brussel al op 26ste plaats staat. Een omgekeerd beeld bij de ecologische-pijler waar Antwerpen wel al op een 34ste plaats staat. Het bureau zegt dat de inspanningen geleverd op fietsinfrastructuur niet opwegen tegen de slechte luchtkwaliteit. De lage klassering van de Belgische steden heeft volgens het bureau te maken met de snelheid waarmee maatregelen genomen worden.

Ook economisch doet onze stad het niet goed ten opzichte van andere steden, Antwerpen staat ondanks de haven pas op een 44ste plaats. Er zijn wel een hoog aantal jobs in verhouding met het aantal inwoners maar de mobiliteit is zo slecht dat de stad heel wat punten moet inboeten.