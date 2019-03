Antwerpen en Keulen gaan samenwerken rond radicalisering en extremisme BJS

21 maart 2019

17u02 0 Antwerpen De stad Antwerpen en het Duitse Keulen gaan kennis en expertise uitwisselen rond de preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme. In Düsseldorf heeft Vlaams minister van Integratie en Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) daarover, in het bijzijn van haar Duitse collega Herbert Reul (CDU), een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Vlaanderen en het Duitse Noordrijn-Westfalen werken al langer samen rond de preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme. “Beide regio’s tellen heel wat ‘Foreign Terrorist Fighters’ en worden geconfronteerd met ernstige terroristische dreiging en gewelddadig extremisme, vaak vanuit IS-hoek. Het is belangrijk dat er goede praktijken en succesvolle strategieën uitgewisseld worden”, aldus minister Homans.

Zowel in Noordrijn-Westfalen als in Vlaanderen lopen er verschillende preventie-initiatieven. Zo is er in Noordrijn-Westfalen het preventieprogramma ‘Wegweiser’, dat jongeren begeleidt die contact zoeken met extremistische kringen. Het programma werkt met lokale contactpunten die betrokkenen, ouders, familieleden en de bredere sociale omgeving adviseren.

‘Tegenverhalen’

In Antwerpen is CEAPIRE (Centrum voor Expertise en Advies inzake Preventie en Interventie met betrekking tot Radicalisme en Extremisme) dan weer actief. De organisatie werd opgericht door door enkele jonge moslims en is gespecialiseerd in de aanpak van islam-extremisme. Ze begeleiden jongeren die geradicaliseerd zijn, bieden vormingen rond islam-extremisme aan voor eerstelijnswerkers en maken ook gerichte ‘tegenverhalen’ die het extremistisch discours ondermijnen.

Op initiatief van minister Homans werd er een samenwerking opgezet tussen enerzijds het Wegweiser-contactpunt van Keulen en anderzijds de Antwerpse organisatie CEAPIRE. Homans: “Beide organisaties engageren zich om elkaars werking beter te leren kennen en om een dieper inzicht te verwerven in hoe cases worden opgenomen. Ze zullen elkaar hierbij professionele ondersteuning en advies geven en zullen ervaringen en goede praktijken hieromtrent uitwisselen. De uitwisseling zal concreet vorm krijgen via werkbezoeken en webconferenties.”