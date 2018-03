Antwerpen decor voor nieuwe serie met Koen De Bouw 31 maart 2018

03u17 0

Koen De Bouw blijft aan een duizelingwekkend tempo opduiken in series en films. Voor de thrillerreeks 'Grenslanders' komt de cast deze lente ook zes dagen opnemen in Antwerpen.





Grenslanders is een Belgisch-Nederlandse coproductie van Eén en Avrotros. De serie speelt zich af in de grensstreek. Zeeuws-Vlaanderen en Oost- en West-Vlaanderen zitten in het brandpunt van de actie. Maar van 2 april tot 15 juni wordt er ook gedraaid in Antwerpen. Dat gebeurt onder meer in de Rotterdamstraat, de Van Merlenstraat, aan de Draakplaats en aan het Straatsburgdok.





Het verhaal begint wanneer een vrouwelijke rechercheur uit Rotterdam, vertolkt door Jasmine Sendar, en een psychiater uit Antwerpen (Koen De Bouw) een onderzoek doen naar een meisje van Afrikaanse origine. Zij wordt zwaar getraumatiseerd aangetroffen in de grensstreek. (PHT)