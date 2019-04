Antwerpen decor voor internationale misdaadserie ‘Cold Courage’ Locaties in ‘Cold Courage’ zijn onder meer het Hilton-hotel, het Havenhuis en het Loodswezen

BJS

05 april 2019

12u59 0 Antwerpen Vanaf 17 april vinden in Antwerpen opnames plaats voor Cold Courage, een internationale misdaadreeks met in de cast onder meer John Simm (Life on Mars, Doctor Who), Caroline Goodall (The White Queen, Schindlers List) en Matteo Simoni (Safety First, Callboys).

Cold Courage is een Finse misdaadserie van acht afleveringen per seizoen, die gebaseerd is op de bekroonde bestseller en internationaal geprezen boeken van Pekka Hiltunen. Het eerste seizoen speelt zich voornamelijk af in Engeland en Finland en wordt opgenomen in Finland, Ierland, Engeland en België.

Vanaf 17 april strijken de cast en de productie van Cold Courage neer in Antwerpen. Er wordt onder meer gedraaid in XL (zaal boven De Burgerij), Bonita (Zeevaartstraat), Ramada Plaza, Hilton, Hangar 41 (appartement op de Sint-Michielskaai), Hotel Tissu, Coctails @9, Hotel Franq, het Havenhuis en het Loodswezen. Er zijn in Antwerpen 33 draaidagen gepland.

Drones

De serie Cold Courage draait rond de personages Mari en Lia, twee jonge Finse vrouwen die in Londen wonen. Ze zijn allebei lid van een clandestiene groep die zichzelf De Studio noemt. De Studio is een groep van gelijkgezinden die misdrijven zoals collectieve hebzucht en de uitbuiting van onteigenden en staatlozen aanpakt die de politie niet kan of wil aanpakken. De Studio pakt degenen aan die geloven dat ze boven de wet staan - te machtig, te rijk, te gevaarlijk. De Studio zet het volledige scala van haar technologische, intellectuele en praktische wapens in. Ze spelen het niet altijd eerlijk en vertellen niet altijd de waarheid, het doel heiligt de middelen.

De makers van Cold Courage doen beroep op de filmcel van de stad Antwerpen. Die werd al in 2001 opgericht en biedt meestal logistieke ondersteuning. De cel helpt productiehuizen bijvoorbeeld bij het verkrijgen van toestemming voor het betreden van bepaalde locaties of het gebruik van drones voor beeldopnames.