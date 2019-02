Antwerpen decor van nieuwe tv-reeks met Kevin Janssens en Ella-June Henrard: “Politiekantoor nagebouwd in Loodswezen” BJS

22 februari 2019

15u28 0 Antwerpen De nieuwe misdaadreeks Fair Trade van regisseur en scenarist Marc Punt (bekend van onder meer Matroesjka’s en Frits & Freddy) wordt volledig in Antwerpen opgenomen, van februari tot juli dit jaar. De hoofdrollen zijn voor Kevin Janssens en Ella-June Henrard.

De achtdelige televisieserie vertelt het verhaal van een politieduo dat na heel wat jaren dienst aan de verkeerde kant van de wet belandt. Walter Wilson (Janssens) en Robin De Rover (Henrard) verliezen hun idealisme door een in hun ogen slechtwerkend justitiesysteem, en worden tipgevers voor criminelen. Vooral Wilson neemt daarbij steeds grotere risico’s binnen het misdaadmilieu. De Rover ziet dat met lede ogen aan en probeert in te grijpen, wat leidt tot hoogoplopende spanningen tussen de twee. Intussen geraakt Wilson meer en meer gecompromitteerd.

De productie bouwde in het Loodswezen aan de Tavernierkaai een politiekantoor na. Daar zijn nu al binnenopnames bezig, die duren nog tot 23 maart.

De totale draaiperiode beslaat maar liefst 85 draaidagen in Antwerpen, tot 28 juli. Naast binnenopnames in meerdere districten filmt de ploeg ook op het Eilandje, aan de Scheldekaaien, in Park Den Brandt, op de Konijnenwei, aan de droogdokken en op nog andere locaties.