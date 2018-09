Antwerp Towage sleept al tien jaar containerreuzen 05 september 2018

02u29 0 Antwerpen In de Antwerpse haven zijn er maar twee firma's met sleepboten die schepen veilig en snel over de Schelde loodsen. Een van die twee firma's, Antwerp Towage, viert morgen haar tiende verjaardag.

Antwerp Towage werd in 2008 gesticht als de Antwerpse poot van de joint-venture tussen Fairplay uit Hamburg en Multraship uit Terneuzen, twee internationale sleep- en reddingsbedrijven, actief in alle grote Noord-Europese havens en op boorplatformen", zegt Robert Van Hees, general manager bij Antwerp Towage, die samen met zijn collega Filip Van Uffel de sleepacties coördineert vanop de Tavernierkaai. "Intussen zijn we met vier sleepboten actief in Antwerpen, al wordt dat soms tijdelijk uitgebreid tot 5 of 6 met onze buitenlandse schepen."





De steeds grotere containerschepen vormen een uitdaging. "Maar onze sleepboten hebben motoren van 5.000 pk. Dat is nodig als je een tanker van 250 meter en 15 meter diepgang moet helpen keren."





Soms moet Antwerp Towage ook schepen redden. "Eind 2013 tijdens de Sinterklaasstorm riep de kapitein van de C-Lady Bug "Mayday mayday" over de radio", zegt Robert. "Dat schip van 232 meter lang was tijdens een storm losgebroken. Het dreef af naar schepen aan de andere kant van het Deurganckdok. Twee van onze sleepboten zijn daar naartoe geracet. Een kwartier later waren ze er, ze konden het schip pijlsnel vastkoppelen en aanleggen vooraleer het schade kon aanrichten."





Morgen viert Antwerp Towage feest. Het bedrijf nodigt 175 klanten, agenten, relaties en autoriteiten uit in het drijvende restaurant Waterfront op het Eilandje. (DILA)