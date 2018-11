Antwerp Running Crew loopt voor Rode Neuzendag NBA

19 november 2018

13u38 0

De Antwerp Running Crew loopt woensdag 21 november voor Rode Neuzendag. De Antwerpse loopgroep loopt elke woensdag een rondje door de stad. Normaal gaat het om een gratis activiteit maar deze week willen de sportievelingen geld inzamelen voor het goede doel. Er zullen Rode Neuzen verkocht worden aan 5 euro het stuk ten voordele van de mentale gezondheidszorg voor jongeren. Iedereen die woensdag meeloopt, wordt gevraagd om een rode neus te kopen. De groep loopt een rondje van 7 à 8 kilometer en start om 19.30 uur aan de Nike Store op de Meir. Eindigen doen ze in de Wasbar aan de Graanmarkt. Inschrijven is niet nodig, hoe meer deelnemers hoe beter. Meer info via Antwerp Running Crew op Facebook of www.rodeneuzendag.be