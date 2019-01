Antwerp Pride vertrekt dit jaar op Sint-Jansplein: “Om andere culturen de hand te reiken” BJS

09 januari 2019

De Antwerp Pride vertrekt dit jaar op het Sint-Jansplein - en dus niet langer op het Antwerpse Zuid. “Het Sint-Jansplein staat symbool voor de diversiteit in Antwerpen. We willen andere wijken en gemeenschappen de hand reiken”, zegt de organisatie.

De festiviteiten rond Antwerp Pride, hét feest van de holebi- en transgendergemeenschap (LGBT+) in Antwerpen, vinden dit jaar plaats van 7 tot 11 augustus. Opvallend: het parcours van de traditionele optocht wordt dit jaar grondig gewijzigd. De bonte parade start voortaan op het Sint-Jansplein. Vandaaruit gaat het via de Paardenmarkt, de Scheldekaaien naar de Gedempte Zuiderdokken.

“We vinden dat het hoog tijd is om de andere wijken en gemeenschappen in onze stad bij de Antwerp Pride te betrekken”, zegt voorzitter Bart Abeel. “Het Sint-Jansplein is in onze ogen het symbool van diversiteit in Antwerpen. Het is een smeltkroes van verschillende culturen. In de buurten rondom het plein wonen heel wat mensen die uit landen komen waar holebirechten zwaar onder druk staan. We willen deze mensen de hand reiken. Met hen in dialoog gaan en hen sensibiliseren.”

De nieuwe route heeft, volgens Abeel, nog andere voordelen. “Op deze manier passeren we heel wat plekken die voor de LGBT+-gemeenschap in onze stad belangrijk zijn. Denk aan het Hessenhuis, of horecazaken aan de Brouwersvliet of het Falconplein.”

Volgens Abeel is de nieuwe route ook een knipoog naar het nieuwe bestuursakkoord dat de stad heeft gesloten: ‘De Grote Verbinding’. “Ook wij willen verbinden. Meer dan ooit willen we een brug bouwen tussen de verschillende gemeenschappen in de stad.”