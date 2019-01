Antwerp Pride verhuist met slotfestival naar Zuiderdokken philippe truyts

20 januari 2019

18u27 0 Antwerpen De twaalfde uitgave van de Antwerp Pride krijgt een nieuw jasje aangemeten. Zo verhuist het slotfestival op 11 augustus naar de Gedempte Zuiderdokken. De organisatie wil de parade de dag voordien in Antwerpen-Noord laten vertrekken, als de stad dat goedkeurt.

Eén en ander maakte voorzitter Bart Abeel zondag bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van het holeb- en transgenderfestival in Antwerpen. Thema dit jaar is ‘RIOT’. “Een verwijzing naar een mythisch, symbolisch moment vijftig jaar geleden in New York”, zegt Abeel. Na de zoveelste politierazzia in homobar Stonewall Inn kwamen holebi’s, transgenders en daklozen samen in opstand. De manifestatie ging de geschiedenis in als de Stonewall Riots.

Abeel: “Het was een kantelmoment, want het jaar nadien werden de eerste Gay Pride Marches georganiseerd. Sindsdien is er veel ten goede veranderd, maar we zien ook onrustwekkende fenomenen. Sommige jongerengroepen in Europa nemen reactionaire standpunten in tegen de holebi’s en transgenders.”

De Antwerp Pride heeft plaats van woensdag 7 tot zondag 11 augustus. De parade op 10 augustus wil verbinding zoeken met de diverse gemeenschappen in een aantal wijken van de stad. Het ‘closing festival’ wijkt uit van het Steenplein – druk bezet door cruisetoerisme – naar de Zuiderdokken.