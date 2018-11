Antwerp Market opent zaterdag: zestien kleine winkels onder één dak ADA

22 november 2018

14u04 0 Antwerpen Zestien kleine winkelt in één groot pand, dat is het idee van de nieuwe Antwerp Market in de Hoogstraat. Initiatiefnemer is Michel Strybos, die eerder een bloemenwinkel had in dezelfde straat.

Strybos haalt zijn idee in het buitenland. Daar vind je al vaker verschillende winkeltjes onder één dak. “Ik heb dat altijd een gezellig concept gevonden en vond het jammer dat je dat niet in Antwerpen had. In plaats van te wachten tot iemand anders ermee aan de slag gaat, heb ik het heft in eigen handen genomen,” vertelt Michel. Op dit moment wordt er nog volop gewerkt om alles tijdig klaar te krijgen tegen de grote opening zaterdag.

Met dit initiatief wil Michel ook een alternatief bieden voor winkeliers die de hoge huurprijzen van winkelpanden niet kunnen betalen. “Bovendien zit je al snel vast aan een contract van een jaar, terwijl je hier kan huren vanaf een maand. Dit is ideaal voor starters die hun product willen lanceren.” Voor vier weken betaal je nu 900 euro. “Maar die prijs zal zakken na de feestmaanden.”

Vandaag kan je in de Antwerp Market al terecht voor een kom verse soep of een hotdog en is er ook al een antiekzaak open. “Maar vanaf zaterdag vind je hier ook een nagelstudio, een pralinezaak en ook de Krak zal er een winkel hebben.”