Antwerp Indian Association herdenkt dodelijk aanslag met minuut stilte ADA

15 februari 2019

17u29 0

De Antwerp Indian Association heeft een minuut stilte gehouden om de slachtoffers van de aanslag in hun thuisland te herdenken. Bij die aanslag kwamen minstens veertig mensen om het leven, voornamelijk Indiase paramilitairen in Kasjmir. Volgens de lokale autoriteiten reed een jongeman met een auto vol springstof in op een bus uit een konvooi die de militairen naar de stad Srinagar bracht. De islamistische groepering Jaish-e Mohammad eiste de aanslag ondertussen op.

Rond 14.30 uur kwamen een honderdtal Indiërs samen op straat in de diamantwijk om de bloedige aanslag te herdenken.