Antwerp-hooligans die supportersbussen Beerschot aanvielen staan terecht: vier leiders organiseerden aanval 'VERKLIKKER' AAN SCHANDPAAL GENAGELD DOOR HARDE KERN ANTWERP PATRICK LEFELON

17 april 2018

02u47 3 Antwerpen Vanmorgen verschijnen 23 Antwerp-fans voor de raadkamer voor de aanval op Beerschot-bussen in Mortsel in augustus 2017. Vooral de vier leiders riskeren stevige straffen omdat zij de andere relschoppers hebben opgetrommeld en gebrieft over hoe de bussen aan te vallen. Een reconstructie.

Antwerp-aanhanger Robby C. (31) krijgt het op 11 augustus op café aan de stok met enkele Beerschot-supporters. Hij moet enkele klappen incasseren. Een dag later doet Robby C. zijn beklag bij Stijn V.H. en Michaël R. De mannen converseren via Whatsapp. Er moet een vergeldingsactie komen. Beerschot speelt zondag in de late namiddag uit bij Lierse.





De vier kopstukken van de harde kern van Antwerp beslissen toe te slaan op de terugtocht van Beerschot.





De taken worden verdeeld: Stijn V.H. mobiliseert de Antwerp-fans van Elite, vooral mannen die mekaar kennen uit een kickboxclub, Robby C. trommelt de 'oudere hooligans' van Loco's en Antwerp Finest op, Michaël R. brengt The Youth bijeen.





'Wandelen in Mortsel'

Zo gezegd, zo gedaan. Stijn V.H. stuurt die zondag berichten naar 18 anderen "om te komen wandelen in Mortsel." Antwerp speelt die zondag thuis. Michaël R. verzamelt na afloop van de match zijn manschappen in café Great Old aan de Bosuil. Verschillende groepen vertrekken naar Mortsel en nestelen zich op de terrassen van het marktplein.





Twee jongeren worden uitgestuurd als verkenners. Zodra de eerste bussen van Beerschot komen aanrijden, slaan zij alarm. Kenneth V. en Michaël R. geven op het marktplein het signaal tot de aanval. Eén supporter loopt de straat op en houdt de bussen tegen aan een verkeerslicht.





26 hooligans geïdentificeerd

Wat er dan gebeurt, is al uitgebreid in de media gekomen. Bussen worden met stenen en rookbommen bekogeld. Beerschot-fans vechten terug en de Antwerp-aanhang vlucht weg naar een supporterscafé in Deurne-Noord.





De politie slaagt erin 26 Antwerp-hooligans te idenficeren. Daarvan verschijnen er 23 vanmorgen voor de raadkamer op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen, vernielingen en bendevorming. Vier verdachten worden als "aanstoker" aangeduid. Op die betichting staan straffen tot 10 jaar cel.





Opvallend is wel dat Dennis T., die ook werd gearresteerd in dit onderzoek, niet wordt vervolgd. De man legde de speurders haarfijn uit hoe de harde kern van Antwerp georganiseerd is. Zelf heeft hij het hooliganisme afgezworden sinds hij met zijn bouwbedrijf werkt voor Ghelamco, de eigenaar van Antwerp. Die 'biecht' wordt hem niet in dank afgenomen. De harde kern van Antwerp hing tijdens de stadsderby een spandoek op: "Dennis T., architect, verklikt zijn broeders voor Ghelamco Project."





Bij Beerschot-Wilrijk hebben verschillende slachtoffers hun dossier ingediend via bestuurslid en advocaat Walter Damen. Zij zullen zich burgerlijke partij stellen. Ook twee busmaatschappijen en een cafébaas uit Mortsel eisen een schadevergoeding.





Vandaag beslist de raadkamer of het dossier volledig is en/of er bijkomend onderzoek nodig is. Pas in het najaar komt het dan tot een strafproces.