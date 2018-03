Antwerp Giants met U16 en U18 in de finale 01 maart 2018

02u32 0

basketbal

Finales beker van Vlaanderen en Giants, het blijft de perfecte combinatie. In Boom gaat het gebeuren.





Zaterdag wordt een belangrijke dag voor Antwerp Giants. Twee ploegen - U16 en U18 - die meedingen voor een trofee. Twee keer tegen Oostende. Een dubbele confrontatie tussen de twee toonaangevende ploegen qua jeugdbeleid.





"Moeilijk te zeggen wie favoriet is. Deze wedstrijden kunnen wel eens uitdraaien op een 'close game'. Een dubbeltje op zijn kant", zegt Luc Smout, die aan het roer staat van de twee bekerfinalisten. "Zowel Oostende als mijn ploeg kunnen spelers opstellen die ervaring hebben in tweede nationale. Het zijn dus sterke affiches. Dat we met de miniemen ook in de finale staan, wil zeggen dat er goed gewerkt wordt aan de basis. En dat is toch geen onbelangrijk gegeven. We mogen weer fier zijn dat we deel uitmaken van deze hoogdag", aldus Luc Smout.





De U18 starten zaterdag om 12.30 uur, de opworp van de U16 vindt om 17.30 uur plaats. (DBM)