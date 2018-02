Antwerp Expo mag extra hal bouwen OOK INKOM 2 EN VOORGEVEL KRIJGEN TEGEN ZOMER 2019 RENOVATIE PHILIPPE TRUYTS

14 februari 2018

02u44 0 Antwerpen Het beurscomplex Antwerp Expo aan de Jan Van Rijswijcklaan krijgt er in de zomer van 2019 een extra hal van tweeduizend vierkante meter bij. Daarnaast gaat eigenaar Artexis inkom 2 en de voorgevel renoveren. "Een aantal grote beurzen - zoals de Boekenbeurs - winnen aan ruimte en comfort", zegt Philippe Willegems, directeur van Artexis.

De uitbreiding van Antwerp Expo ligt al meer dan tien jaar op de tekentafel. Op een bepaald moment werd zelfs gesproken over een bioscoop, een hotel en appartementen. Maar de stad serveerde dat af: de impact op de mobiliteit en de buurt was te groot. Het moest kleinschaliger.





En kijk, er is nu een doorbraak. Weliswaar voor een eerste fase. Philippe Willegems: "We hebben de toelating van de stad om achter de huidige hal 4 een nieuwbouw te zetten. De bedoeling is dat die apart kan worden gebruikt óf als verlengstuk van hal 4. In elk geval trekken we zo de oppervlakte van Antwerp Expo op van circa 16.500 naar 18.500 vierkante meter. We zijn de plannen nu met onze architecten aan het bekijken, zodat we zo snel mogelijk een bouwaanvraag kunnen indienen. We mikken op de zomer van 2019. Dan kunnen we zonder problemen van het ene in het andere beursseizoen overgaan, zonder hinder. In één moeite pakken we ook inkom 2 en de voorgevel van ons complex aan. Dat geeft een erg verouderde indruk en verdient een facelift. Niet vergeten dat Antwerp Expo vroeger het Nationaal Bouwcentrum was en dateert uit 1958."





Een tweede fase is een pak ambitieuzer, maar kan volgens Willegems nog alle kanten uit. Er kan nog geen timing op worden gekleefd. Hallen 1, 2 en 3 gaan in dat scenario wellicht tegen de grond en worden vervangen door een complex dat zowat tienduizend vierkante meter ruimer zal uitvallen dan vandaag. Aan de kant van de Ring verrijst dan een parkeergebouw. Bittere noodzaak, want bij populaire beurzen is het voor bezoekers al jaren geen sinecure om dicht bij Antwerp Expo een plek voor de auto te vinden. "Rome is ook niet op één dag gebouwd. We zijn blij dat we al iets kunnen realiseren", zegt Willegems. "Van de vijftig beurzen per jaar zijn er een stuk of tien die te krap zitten."





Positief advies

Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) bevestigt dat het college een positief advies heeft gegeven voor fase 1. "Het gaat om een kleine wijziging die grote evenementen als de Boekenbeurs en het maritieme Breakbulk verankert. Dat ontsnapt normaal aan de verplichting van een milieueffectrapport."





Voor de uitgebreidere fase 2 legt Kennis de bal bij Artexis. "We zijn voorstander van een vernieuwd Expocomplex dat bijvoorbeeld meer B2B-beurzen kan huisvesten. Maar daarvoor zijn nog grondige gesprekken nodig, ook met de buurt (de Tentoonstellingswijk, red.). Artexis moet tonen dat ze het kunnen waarmaken."





Over het prijskaartje van fase 1 doet Artexis nu geen uitspraken.